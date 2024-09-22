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Dışişleri Bakanlığı'ndan İran'daki Maden Kazası İçin Taziye Mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan İran'daki Maden Kazası İçin Taziye Mesajı
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Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Güney Horasan Eyaleti'nde meydana gelen maden kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Bakanlık, yaralılara acil şifalar dileyerek, mahsur kalan madencilerin bir an önce kurtarılmasını istedi.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Güney Horasan Eyaletinde meydana gelen maden Kazasındaki can kayıplarından dolayı taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İran'ın Güney Horasan eyaletinin Tabas şehrinde meydana gelen maden kazasında hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor; İran halkına taziyelerimizi sunuyoruz"ifadelerine yer verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

"İran'ın Güney Horasan eyaletinin Tabas şehrinde meydana gelen maden kazasında çok sayıda madencinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı, bir kısmının da göçükte mahsur kaldığı üzüntüyle öğrenilmiştir.

Maden kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor; İran halkına taziyelerimizi sunuyoruz. Madende mahsur kalanların bir an önce kurtarılmasını diliyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel

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