Haberler

Dışişleri Bakanlığı'ndan Hong Kong'daki Yangın için Taziye Mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanlığı, Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde meydana gelen yangında hayatını kaybedenler için taziye dileklerini iletti. 75 kişinin yaşamını yitirdiği olayda, Bakanlık derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığı, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde dün meydana gelen yangın nedeniyle hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Çin halkına taziye dileğinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde dün yaşanan yangın sonucunda yaşanan can kayıplarından dolayı derin üzüntü duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Çin halkına başsağlığı dilekleri sunuldu.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin Tai Po bölgesinde dün 8 apartmanın bulunduğu sitede çıkan yangında 75 kişi ölmüştü.

Kaynak: AA / Can Efesoy - Güncel
Yediği yemekten öldüğü sanılıyordu, evde gaz tespit edildi

Yediği yemekten öldüğü sanılıyordu, nedeni bambaşka çıkabilir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyada en fazla altına sahip olan ülkeler belli oldu

Dünyada en fazla altına sahip olan ülkeler belli oldu
Ronaldo'dan alkışlanacak hareket

Ronaldo'dan alkışlanacak hareket! Bunu çoğu insan yapmaz
Hırsızlar itiraf etti! Louvre soygununda Rusya'nın parmağı mı var?

Hırsızlar itiraf etti, Louvre soygununun arkasından o ülke çıktı
Türkiye'nin ünlü gölü kurumak üzere: 'Suyun olduğu yerde mangal yapıyor'

Kurumaya yüz tuttu! Suyun olduğu yerde artık mangal yapılıyor
Dünyada en fazla altına sahip olan ülkeler belli oldu

Dünyada en fazla altına sahip olan ülkeler belli oldu
Roland Sallai'nin cezası belli oldu

Derbi öncesi kötü haber: Çok güvendiği yıldız isme 2 maç ceza
Mehmet Ali Ağca, Papa ile görüşmek için İznik'e geldi

Vatikan'ın yakından tanıdığı ünlü Türk, papa için İznik'e geldi
PFDK, Ederson için kararını açıkladı! Taraftarlardan büyük tepki var

PFDK, Ederson için kararını açıkladı! Taraftarlardan büyük tepki var
Müşterileri 'az sipariş' gerekçesiyle kovdu, faturası ağır oldu

Müşterileri 'az sipariş' gerekçesiyle kovdu, faturası ağır oldu
Sucuk vermek istediği ayının hedefi oldu! Yürekleri ağıza getiren anlar kameralarda

"Sen de bendensin" diyerek sucuk verdi, ayının hedefi oldu
11. Yargı Paketi Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 55 bin mahkum için tahliye yolu

11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! 55 bin mahkuma tahliye yolu
Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor

Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor
Papa 14. Leo'nun uçağı en çok takip edilen uçuş oldu

Uçak kalktı, radardaki rakamı gören gözlerine inanamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.