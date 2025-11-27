Dışişleri Bakanlığı'ndan Hong Kong'daki Yangın için Taziye Mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde meydana gelen yangında hayatını kaybedenler için taziye dileklerini iletti. 75 kişinin yaşamını yitirdiği olayda, Bakanlık derin üzüntü duyduğunu belirtti.
Dışişleri Bakanlığı, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde dün meydana gelen yangın nedeniyle hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Çin halkına taziye dileğinde bulundu.
Açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Çin halkına başsağlığı dilekleri sunuldu.
Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin Tai Po bölgesinde dün 8 apartmanın bulunduğu sitede çıkan yangında 75 kişi ölmüştü.
Kaynak: AA / Can Efesoy - Güncel