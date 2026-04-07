Dışişleri Bakanlığı: İsrailli Bir Bakan Tarafından Mescid-İ Aksa'ya Düzenlenen Baskını Kınıyoruz

Güncelleme:
(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrailli bir bakan tarafından Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskının kınandığı belirtilerek, "Netanyahu hükümetinin münhasıran Müslümanlara ait kutsal bir mekan olan Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki kimliğini hedef alan ihlal ve provokasyonları kabul edilemez" ifadesine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bir bakanın Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına tepki gösterdi. Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"İsrailli bir bakan tarafından Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskını en güçlü biçimde kınıyoruz. Netanyahu hükümetinin münhasıran Müslümanlara ait kutsal bir mekan olan Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki kimliğini hedef alan ihlal ve provokasyonları kabul edilemez. Mescid-i Aksa'nın Müslümanların ibadetine açılmasının ve Doğu Kudüs'teki kutsal mekanlarda ibadet özgürlüğünü engelleyen tüm kısıtlamaların kaldırılmasının sağlanmasının uluslararası toplumun ortak sorumluluğu olduğunu hatırlatıyoruz."

Kaynak: ANKA
