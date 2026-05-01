Dışişleri Bakanlığı: Irak'ta Yeni Hükümetin Teşkili Sürecinin Bir An Önce Tamamlanmasını Ümit Ediyoruz

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak Temsilciler Meclisi Başkanı ve Cumhurbaşkanı seçimlerinin ardından, anayasal süreç kapsamında, Irak'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Ali Zeydi'yi tebrik ediyor; bu gelişmenin Irak halkına hayırlı olmasını diliyoruz. Irak'ta yeni hükümetin teşkili sürecinin bir an önce tamamlanmasını ümit ediyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, Ali Zeydi'nin Irak'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Irak Temsilciler Meclisi Başkanı ve Cumhurbaşkanı seçimlerinin ardından, anayasal süreç kapsamında, Irak'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Ali Zeydi'yi tebrik ediyor; bu gelişmenin Irak halkına hayırlı olmasını diliyoruz. Irak'ta yeni hükümetin teşkili sürecinin bir an önce tamamlanmasını ümit ediyoruz. Irak'la sahip olduğumuz derin tarihi, beşeri, kültürel ve iktisadi ilişkilerden güç alarak tesis ettiğimiz stratejik ve kurumsal iş birliğini bölgesel boyutları da kapsayacak şekilde önümüzdeki dönemde daha da ilerletmeyi hedefliyoruz."

Kaynak: ANKA