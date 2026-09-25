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Dışişleri Bakanlığı, Fidan'ın Arakçi ile New York Türkevi'nde görüştüğünü açıkladı

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Dışişleri Bakanlığı, Fidan'ın Arakçi ile New York Türkevi'nde görüştüğünü açıkladı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile New York'taki Türkevi'nde görüştü. Dışişleri Bakanlığı, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu bilgiyi paylaştı.

(ANKARA)- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile New York'taki Türkevi'nde görüştü.

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Hakan Fidan'ın İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakanlığın açıklamasında, "Bakanımız Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile New York'ta Türkevi'nde görüştü" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA
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