Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Dışişleri Bakanlığı BM'nin 81. kuruluş yıl dönümünü paylaşımla kutladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanlığı, BM'nin 81. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir paylaşım yaptı. Paylaşımda BM'nin barış, güvenlik, kalkınma ve insan haklarını güçlendirme arzusunun tezahürü olduğu belirtilerek Bakanlığın BM içindeki çabalarını kararlılıkla sürdürdüğü vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletlerin (BM) 81. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak "İnsanlığın barış, güvenlik, kalkınma ve insan haklarını güçlendirme yönündeki ortak arzusunun tezahürü olan BM'yi destekliyor; daha adil, barışçıl ve müreffeh bir geleceğin mümkün olduğu inancıyla BM içindeki çabalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." mesajını verdi.

Bakanlığın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından BM'nin 81. kuruluş yıl dönümüne ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "BM'nin 81. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun! İnsanlığın barış, güvenlik, kalkınma ve insan haklarını güçlendirme yönündeki ortak arzusunun tezahürü olan BM'yi destekliyor; daha adil, barışçıl ve müreffeh bir geleceğin mümkün olduğu inancıyla BM içindeki çabalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
Metroda yaşlı adamın eline tutuşturduğu kağıda isyan etti

Metroda yaşlı adamın eline tutuşturduğu kağıda isyan etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Muğla merkezli ihale soruşturmasında 18 tutuklama

Yapılmayan işleri yapılmış göstermişler! Başkan ve oğlu tutuklandı
Mal varlıklarına el konulan Melis Sütşurup ve babasından sürpriz adım

Mal varlıklarına el konulan Melis Sütşurup ve babasından sürpriz adım
Brezilya'da parlayan kapsül 4 can aldı! Radyasyon faciasından kurtulan Odesson 40 yıl sonra anlattı

Mavi ışığa hayran kaldılar! İlk kurban 6 yaşındaki kız oldu
Bağcılar'da zincirleme kaza! Yaralılar var

İstanbul'u kilitleyen kaza! 2 şerit trafiğe kapatıldı
Bir kişiyle başlıyor, tüm aileyi sarıyor! Hastaneler doldu taştı

Bir kişiyle başlıyor, tüm aileyi sarıyor! Hastaneler doldu taştı
ABD'den İran'a saldırı sinyali! Tahran'ın korkutan planı ortaya çıktı

ABD "Saldıracağız" dedi, İran hayatı durduracak misillemeyi ilan etti
Başbakandan halka kritik uyarı! Her evde 3 günlük stok istedi

Başbakandan halka "stok yapın" uyarısı! Sebebi savaş ve saldırı riski