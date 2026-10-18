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Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın bağımsızlığını yeniden kazanmasının 35. yılını kutladı

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Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın bağımsızlığını yeniden kazanmasının 35. yıl dönümünü kutladı.

Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın bağımsızlığını yeniden kazanmasının 35. yıl dönümünü kutladı.

Bakanlık, NSosyal hesabından, "Kardeş Azerbaycan'ın bağımsızlığının yeniden tesisinin 35. yıl dönümü kutlu olsun!" paylaşımı yaptı.

Kaynak: AA
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