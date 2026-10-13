Dışişleri Bakanlığı, Ankara'nın başkent oluşunun 103. yıl dönümü için mesaj yayımladı

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Ankara'nın başkent oluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yayımlanan mesajda, şunlar kaydedildi:

"İstiklal Mücadelemizin karargahı, Cumhuriyetimizin kalbi Ankara'nın başkent oluşunun 103. yıl dönümü kutlu olsun. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm kahramanlarımızı rahmet ve şükranla anıyoruz."

Kaynak: ANKA