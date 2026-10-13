Dışişleri Bakanlığı, Ankara'nın başkent oluşunun 103. yıl dönümü için mesaj yayımladı

Dışişleri Bakanlığı, Ankara'nın başkent oluşunun 103. yıl dönümü için mesaj yayımladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanlığı, Ankara'nın başkent oluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla resmi X hesabından mesaj yayımladı. Mesajda, başkentin bu özel günü kutlanırken Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanlar rahmet ve şükranla anıldı.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Ankara'nın başkent oluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yayımlanan mesajda, şunlar kaydedildi:
"İstiklal Mücadelemizin karargahı, Cumhuriyetimizin kalbi Ankara'nın başkent oluşunun 103. yıl dönümü kutlu olsun. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm kahramanlarımızı rahmet ve şükranla anıyoruz."
Kaynak: ANKA