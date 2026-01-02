Haberler

Bakan Fidan, Suudi Arabistan ve BAE'den mevkidaşlarıyla yaptığı telefon görüşmelerinde Yemen'i ele aldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan ve BAE Dışişleri Bakanlarıyla yaptığı telefon görüşmelerinde Yemen'deki son gelişmeleri değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan ile yaptığı telefon görüşmelerinde Yemen'i ele aldı.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Ferhan ve Al Nahyan ile görüşmelerinde, Yemen'deki son gelişmeleri ele aldı.

