Dışişleri Bakanı Fidan, Ummanlı mevkidaşı Busaidi ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgedeki krizin çözümüne yönelik çabalar çerçevesinde Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile telefon görüşmesi yaptı.

