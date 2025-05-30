Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ukrayna'da Önemli Görüşmeler Gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna ziyareti kapsamında Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Ukrayna'ya ziyarette bulunan Fidan, Umerov ile bir araya geldi.

Fidan, ziyaret kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından kabul edilmiş, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ve Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ile görüşmüştü.