Dışişleri Bakanı Fidan'dan Telefon Diplomasisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar, Yunanistan ve IKBY liderleri ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ve IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ve IKB Başkanı Neçirvan Barzani ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

