Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Tacikistan'da Üst Düzey Temaslarda Bulundu

? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tacikistan ziyareti çerçevesinde başkent Duşanbe'de üst düzey temaslarda bulundu.

Tacikistan Cumhurbas'kanı I'mamali Rahman ve Tacikistan Temsilciler Grubu Başkanı Mahmadtoir Zokirzoda ile görüşen Fidan, ayrıca başkent Duşanbe'deki Dusti Meydanı'nda bulunan I'smail Somon anıtını ziyaret etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin arasındaki görüşmenin ardından, 'Türkiye ve Tacikistan Dışişleri Bakanlıkları Arasında 2024-2026 Yıllarını Kapsayan İşbirliği Programı' da imzalandı.