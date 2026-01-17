Bakan Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Bin Ferhan ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan ile telefonda görüştü.

Görüşmede, son dönemde bölgesel düzeyde yaşanan gerilimler ve bunların çözümüne yönelik çabalar değerlendirildi.