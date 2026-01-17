Bakan Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Bin Ferhan ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefonda görüşerek, bölgesel gerilimler ve çözüm çabalarını ele aldı.
Görüşmede, son dönemde bölgesel düzeyde yaşanan gerilimler ve bunların çözümüne yönelik çabalar değerlendirildi.
Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç - Güncel