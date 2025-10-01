Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suudi Arabistan'a Gidiyor

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, El- Ula kentinde düzenlenecek bir uluslararası konferansa katılmak üzere bugün Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, El-Ula şehrinde düzenlenecek uluslararası konferansa katılmak üzere 1 Ekim 2025 tarihinde Suudi Arabistan'ı ziyaret edecektir" denildi.