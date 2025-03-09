Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye arasında Amman'da düzenlenen toplantı sonrası kritik açıklamalarda bulundu.

Suriye'de son günlerde meydana gelen çatışmalara ilişkin de konuşan Fidan, yaşananları 'provokasyon' olarak değerlendirdi.

"SURİYE'Yİ RAYINDAN ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORLAR"

"Bölge ülkeleri kendi sorumluluklarını üstlenmeli ve gereğini yapmalı. Suriye'de yeni kurulan hükümete her yönüyle yardımcı olmak konusunda kararlılığımız var" diyen Fidan, "Suriye hükümetinin haftalardır sürdürdüğü politikanın son günlerde bir provokasyonla rayından çıkartılmaya çalışıldığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"PKK'NIN BÖLGEDEN SİLİNMESİ ÖNCELİĞİMİZ"

Fidan ayrıca "İsrail'in yayılmacı politikalarına karşı ortak duruşumuzu yansıtıyoruz. Irak, Suriye ve Türkiye için ortak düşman olan PKK'nın bölgeden silinmesi bizim önceliklerimiz arasında yer almakta. Suriye için bölge ülkeleri olarak sorumluluk almalıyız. Bir sonraki toplantıya Türkiye'de ev sahipliği yapacağız" sözlerini sarf etti.

DEAŞ MESAJI

Fidan açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: "Bugün yaptığımız görüşmeler neticesinde özellikle somut neler yapabiliriz, onun üzerinde durduk. Bunların başında bölge ülkeleri olarak özellikle DEAŞ'a yönelik bir ortak müşterek operasyon ve istihbarat mekanizmasının kurulması konusunda karar aldık. Arkadaşlarımız bu konuda çalışacaklar, detaylaştırmak için. Diğer taraftan, İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikalarına karşı hep beraber ortak duruşumuzu nihayet bildirgeye de yansıtıyoruz. Bu da bizim için fevkalade önemli. Irak, Suriye ve Türkiye için ortak düşman olan PKK'nın da bölgeden silinmesi, silahlı terör faaliyetlerine son vermesi bizim önceliklerimiz arasında yer almakta.

Daha önceki arkadaşlarımıza ifade ettiler, bundan sonraki toplantıya inşallah Türkiye'de ev sahipliği yapacağız. Özellikle terörle mücadele, DEAŞ'ın bölgede tekrar baş vermemesi ve tamamıyla ortadan kaldırması için beş ülke olarak kabiliyetlerimizi birleştirip var güçümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ben tekrar ev sahipliği için değerli kardeşime çok teşekkür ediyorum."