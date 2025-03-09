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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de meydana gelen olaylara ilişkin yaptığı açıklamada "Bölge ülkeleri Suriye konusunda sorumluluk almalı. Son günlerde yapılan provokasyonlar var. Suriye'yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye arasında Amman'da düzenlenen toplantı sonrası kritik açıklamalarda bulundu.

Suriye'de son günlerde meydana gelen çatışmalara ilişkin de konuşan Fidan, yaşananları 'provokasyon' olarak değerlendirdi.

"SURİYE'Yİ RAYINDAN ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORLAR"

"Bölge ülkeleri kendi sorumluluklarını üstlenmeli ve gereğini yapmalı. Suriye'de yeni kurulan hükümete her yönüyle yardımcı olmak konusunda kararlılığımız var" diyen Fidan, "Suriye hükümetinin haftalardır sürdürdüğü politikanın son günlerde bir provokasyonla rayından çıkartılmaya çalışıldığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"PKK'NIN BÖLGEDEN SİLİNMESİ ÖNCELİĞİMİZ"

Fidan ayrıca "İsrail'in yayılmacı politikalarına karşı ortak duruşumuzu yansıtıyoruz. Irak, Suriye ve Türkiye için ortak düşman olan PKK'nın bölgeden silinmesi bizim önceliklerimiz arasında yer almakta. Suriye için bölge ülkeleri olarak sorumluluk almalıyız. Bir sonraki toplantıya Türkiye'de ev sahipliği yapacağız" sözlerini sarf etti.

DEAŞ MESAJI

Fidan açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: "Bugün yaptığımız görüşmeler neticesinde özellikle somut neler yapabiliriz, onun üzerinde durduk. Bunların başında bölge ülkeleri olarak özellikle DEAŞ'a yönelik bir ortak müşterek operasyon ve istihbarat mekanizmasının kurulması konusunda karar aldık. Arkadaşlarımız bu konuda çalışacaklar, detaylaştırmak için. Diğer taraftan, İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikalarına karşı hep beraber ortak duruşumuzu nihayet bildirgeye de yansıtıyoruz. Bu da bizim için fevkalade önemli. Irak, Suriye ve Türkiye için ortak düşman olan PKK'nın da bölgeden silinmesi, silahlı terör faaliyetlerine son vermesi bizim önceliklerimiz arasında yer almakta.

Daha önceki arkadaşlarımıza ifade ettiler, bundan sonraki toplantıya inşallah Türkiye'de ev sahipliği yapacağız. Özellikle terörle mücadele, DEAŞ'ın bölgede tekrar baş vermemesi ve tamamıyla ortadan kaldırması için beş ülke olarak kabiliyetlerimizi birleştirip var güçümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ben tekrar ev sahipliği için değerli kardeşime çok teşekkür ediyorum."

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar
Kaynak: Haberler.com / Güncel
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Yorumlar (23)

Haber YorumlarıErdal_19:

Senin ne işin var suriyeyle sen daha kendi ülkenle ilgilenemiyorsun ki Suri neyine senin

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Haber YorumlarıHercai:

Bu olayların böyle olacağı zaten belliydi, şaşırtıcı bı durum yok ortada.Daha bunlar başlangıç...

Yorum Beğen114
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Haber YorumlarıRevolver:

zamanında eğit donat la provakasyonun büyüğünü siz yaptınız ve bu şarlatan geldi suriyenin başına.. esat halkını katlediyor dediniz eski suriye ordusu hep silahlı güçlerle savaştı colani gibi silahsız halkı katletmedi..

Yorum Beğen82
Yorum Beğenme55
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Haber YorumlarıTurgut Alperen:

Sen Allahın izniyle başaracaksın Sayın Fidan. gevur gevurluğunu yapacak, yapacak ki ahiretteki azapları misli misli olsun, sizinde kıymetiniz anlaşılsın.

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Sanki Suriye raydaydi da, cikartmaya calisiyorlarmis... :)))

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Haber YorumlarıCuma Agsu:

dogudan iran batidan israil saldiriyor suriyeye

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Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

AKP'nin GERÇEK ADI : "İSRAİL HOLDİNG" dir..... AKP Genel Başkan Yrd. Nihat Zeybekçi : "ALLAH İSRAİL'E AFET VERMESİN" (27-Temmuz-2014)..... Ömer Çelik : "KUŞKUSUZ İSRAİL DEVLETİ VE İSRAİL HALKI TÜRKİYE’NİN DOSTUDUR" (20-Aralık-2015).... ""İSRAİL İLE İLİŞKİLERİMİZ DÜZELTİLMELİDİR"" Özlem Zengin, 21-Ekim-2023, T.B.M.M Konuşması... Hakan Fidan'ın, iğrenç pislik NETANYAHU'yu gördüğünde "ne kadar mutlu" olduğunu görmek istiyorsanız : youtube . com/watch?v=4EnRHHXVy84 .... videoyu DİKKATLİCE izleyin...

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Haber Yorumlarıbekir yapici:

böyle olacagi belli degilmiydi yinemi kandirildiniz aldatildiniz onu söyleyin, bir dirhem beyni olan halk bile dereyi görmeden paca sivanmaz veya bir müddet bekle gör politikasi uygulanmali derken aldigi direktif dogrultusunda takim elbise giyen gecmisin siyasal islamci eli kanli teröristinle abd israile birlikte sizde adeta kanka oldunuz, artik yeter dünyada ne güvenirligimiz nede dostumuz kaldi rüzgar oku gibi bir abd nin bir rusyanin bir ab nin yönüne dönüp duruluyor ve vize sorunu yasaniyor.

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Haber YorumlarıMedeni Bingöl:

Bakan DEAŞ Tan bahsediyor şu andakiler kimin devamı

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Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

HAKAN FİDAN'a 4 SORU : 1- İsrail'e savaşının başından beri 17 AYDIR NEDEN PETROL YOLLUYORSUNUZ ?..... 2- NİSA SURESİ, 93., ENFAL SURESİ 73. ve TEVBE SURESİ 24. Ayeti'nden HABERİNİZ VAR MI ?....... 3- İsrail Başbakanı NETANYAHU'yu gördüğünüzde NEDEN ÇOK ÇOK ÇOK ÇOK MUTLU OLDUNUZ ?...... youtube . com/watch?v=4EnRHHXVy84 ...... 4- SİZ "HANGİ DİNE" MENSUPSUNUZ ? .............. Cevaplarınızı bekliyoruz.........

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