Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'daki 23. Doha Forumu kapsamında Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile Doha'da bir araya geldi.

Bakan Fidan, "8 Aralık Hürriyet Günü" vesilesiyle Suriye halkını ve mevkidaşını kutlayarak, Türkiye'nin Suriye'de istikrar, güvenlik ve refahın tesisi yönündeki çabalara destek vermeyi sürdüreceğini belirtti.

Görüşmede ikili konular ile bölgesel meseleler değerlendirildi ve 10 Mart Mutabakatı'yla ilgili son durum ele alındı.