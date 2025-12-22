Haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, mevkidaşıyla iç savaşın kritik dağından Şam'ı izledi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Kasyun Dağı'nda bir araya gelerek Şam manzarasını izledi. Kasyun Dağı, Suriye'de 2011 yılında özgürlük talepleriyle başlayan halk hareketlerini rejimin şiddet yoluyla bastırmak istemesiyle patlak veren iç savaşta büyük önem kazanmıştı.

  • Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Türkiye-Suriye ilişkilerini değerlendirmek için Şam'a gitti.
  • Heyet, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Suriyeli yetkililerle görüştü.
  • Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Kasyun Dağı'ndan Şam'ı izledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın, Türkiye- Suriye ilişkilerinin son bir yıllık seyrini değerlendirmek üzere bugün Şam'a gitti. Kritik ziyaret, Türkiye'nin terör örgütü SDG/YPG'ye Suriye ordusuna entegrasyon için tanıdığı sürenin dolmasına günler kala gerçekleşti.Heyet, ziyaret kapsamında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Suriyeli yetkililerle görüşmeler gerçekleştirdi.

MEVKİDAŞIYLA ŞAM'I İZLEDİ

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, çalışma ziyareti kapsamında bir araya geldiği Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yle Kasyun Dağı'na giderek Şam manzarasını izledi.

İÇ SAVAŞTA BÜYÜK ÖNEM KAZANMIŞTI

Başkent Şam'ın merkezinde kentin büyük bölümüne hakim bir yükselti olan Kasyun Dağı, Suriye'de 2011 yılında özgürlük talepleriyle başlayan halk hareketlerini rejimin şiddet yoluyla bastırmak istemesiyle patlak veren iç savaşta büyük önem kazanmıştı.

Devrik rejim, sivil unsurların çıkmasını yasakladığı dağa, Beşşar Esed'in kardeşi Mahir Esed'e bağlı 4. Tümen askerleri başta olmak üzere yoğun bir konuşlanma yapmıştı.

