Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile Bir Araya Geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Paris'te düzenlenen Ukrayna Konulu Gönüllüler Koalisyonu toplantısı sırasında Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi.
