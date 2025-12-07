GÜNDEM / 7 Aralık 2025

Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 23. Doha Forumu'na katılmak üzere bulunduğu Katar'da temaslarını sürdürüyor. Ayrıca Gazze'deki ateşkes süreci ile ilgili gelişmeler değerlendiriliyor.

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Uluslararası Bilim, Düşünce ve Sanat Derneği tarafından düzenlenecek "Küllerinden Yeniden Çiçeklensin Gazze" programına katılacak.

(İstanbul/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 23. Doha Forumu'na katılmak üzere bulunduğu Katar'da temaslarına devam edecek.

(Doha) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

1- Trendyol Süper Lig'in 15. haftasına Gençlerbirliği-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Kocaelispor-Kasımpaşa ve Göztepe Trabzonspor karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(Ankara/14.30/Kocaeli/17.00/İzmir/20.00) (Fotoğraflı)

2- Trendyol 1. Lig'in 16. haftası, Alagöz Holding Iğdır FK-Adana Demirspor, Boluspor-Erzurumspor FK, Manisa FK-İmaj Altyapı Vanspor FK ve İstanbulspor-Özbelsan Sivasspor maçlarıyla sürecek.

(Iğdır/Bolu/13.30/Manisa/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

3- Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 14. hafta, Beyaz Grup'ta ise 15. hafta müsabakaları tamamlanacak.

4- Nesine 3. Lig gruplarında 12. hafta mücadeleleri sona erecek.

5- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 11. hafta karşılaşmaları oynanacak, derbi maçta Fenerbahçe arsaVev ile Galatasaray GAİN, Chobani Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı)

6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftası, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Fenerbahçe Beko, Karşıyaka-Beşiktaş GAİN, Anadolu Efes-Aliağa Petkimspor ve Esenler Erokspor-Türk Telekom müsabakalarıyla sona erecek.

(Denizli/13.00/İzmir/15.30/İstanbul/18.00/20.30) (Fotoğraflı)

7- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftası, ÇİMSA ÇBK Mersin-Emlak Konut maçıyla tamamlanacak.

(Mersin/16.00) (Fotoğraflı)

8- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftası, Kuzeyboru-Nilüfer Belediyespor Eker, İlbank-Fenerbahçe Medicana, Göztepe-Beşiktaş, Galatasaray Daikin-Türk Hava Yolları ve Eczacıbaşı Dynavit-Zerenspor karşılaşmalarıyla sona erecek.

(Aksaray/14.00/Ankara/İzmir/15.00/İstanbul/17.00/18.00) (Fotoğraflı)

9- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2025 sezonu 24. ve son ayağı Abu Dabi Grand Prix'si gerçekleştirilecek.

(Abu Dabi/16.00) (Fotoğraflı)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA

