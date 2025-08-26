Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İrlanda'da Senatör Alison Comyn ile Bir Araya Geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İrlanda'nın başkenti Dublin'de Türkiye-İrlanda Parlamentolararası Dostluk Grubu'nu düzenleyen Senatör Alison Comyn ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İrlanda'nın başkenti Dublin'de Türkiye-İrlanda Parlamentolararası Dostluk Grubunun Düzenleyicisi Senatör Alison Comyn ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından Fidan'ın İrlanda'daki temaslarına ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, Bakan Fidan'ın Türkiye-İrlanda Parlamentolararası Dostluk Grubunun Düzenleyicisi Senatör Comyn'i Dublin'de kabul ettiği belirtildi.

Kaynak: AA / Muhammet Tarhan - Güncel
