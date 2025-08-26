Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İrlanda'da Senatör Alison Comyn ile Bir Araya Geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İrlanda'nın başkenti Dublin'de Türkiye-İrlanda Parlamentolararası Dostluk Grubunun Düzenleyicisi Senatör Alison Comyn ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından Fidan'ın İrlanda'daki temaslarına ilişkin paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, Bakan Fidan'ın Türkiye-İrlanda Parlamentolararası Dostluk Grubunun Düzenleyicisi Senatör Comyn'i Dublin'de kabul ettiği belirtildi.
Kaynak: AA / Muhammet Tarhan - Güncel