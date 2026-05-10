Dışişleri Bakanı Fidan, İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran ve ABD arasındaki barış müzakerelerinin son durumunu değerlendirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edinilen bilgiye göre, Fidan'ın İranlı mevkidaşı Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran ve ABD arasında süren barış müzakerelerindeki son durum değerlendirildi.
Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer