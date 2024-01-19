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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile son günlerde yaşanan bölgedeki gerginliği konuşmak için telefon görüşmesi yaptı. Fidan, dost ve kardeş ülkeler arasında sorun yaşanmamasını arzu ettiklerini belirtti ve tarafların istikrarı riske atacak adımlardan kaçınmaları gerektiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile telefonda görüştü. Fidan son günlerde bölgede yaşanan gerginliğe değinerek, dost ve kardeş ülkeler arasında sorun yaşanmasını arzu etmediklerini belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bugün telefon görüşmesi yaptı. Dışişleri yetkilisinden edinilen bilgiye göre Fidan, son günlerde bölgede yaşanan gerginliğe değinerek, dost ve kardeş ülkeler arasında sorun yaşanmasını arzu etmediklerini ifade etti. Fidan'ın, tarafların soğukkanlı hareket ederek bölgenin istikrarını daha fazla riske atacak adımlardan kaçınmaları gerektiğini belirttiği öğrenildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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