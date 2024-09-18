Üye Girişi
Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İİT-AL Gazze Temas Grubu Toplantısı'na Katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İİT-AL Gazze Temas Grubu Toplantısı'na Katıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amman'da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu toplantısında, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı uluslararası çabaların önemine vurgu yaptı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amman'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi (İİT-AL) Gazze Temas Grubu Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamın durdurulmasına yönelik çabalar, ateşkes görüşmeleri ve Gazze'ye insani yardımların sevkiyatı konuları ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Amman'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi (İİT-AL) Gazze Temas Grubu Toplantısı'na katıldı. Fidan ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu üyesi mevkidaşları, Ürdün Kralı tarafından da kabul edildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İİT-AL Gazze Temas Grubu Toplantısı'nda, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamın durdurulmasına yönelik çabalar, ateşkes görüşmeleri ve Gazze'ye insani yardımların sevkiyatının yanı sıra Batı Şeria'da gittikçe artan işgal, Mescid-i Aksa ve Kudüs'ün tarihi statükosuna karşı provokasyonlar ele alındı.

Toplantıda, "Gazze'de devam eden soykırımın yanı sıra Batı Şeria'da Filistinlileri hedef alan yerleşimci şiddet ile İsrail ordusunun saldırıların endişe verici boyutlarda olduğu" belirtildi. Bunun yanı sıra, "Bölgenin istikrarını ve uluslararası düzeni tehdit eden İsrail saldırılarının durdurulması ve tansiyonun düşürülmesi için uluslararası toplumun bir an önce ağırlığını koyması gerektiği" kaydedildi.

İİT-AL Gazze Temas Grubu'nun, Filistin'de kalıcı barışın tesisi için iki devletli çözümün bir an evvel hayata geçirilmesi ile bu sürecin ilk aşamasında Filistin'in daha fazla ülke tarafından tanınması ve BM'ye tam üyeliği için çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Uluslararası İlişkiler İnsan Hakları Dış Politika Hakan Fidan Orta Doğu Politika İsrail Güncel Dünya Amman Gazze

İsrail'den 2. siber saldırı! Lübnan'da iletişim cihazları bir kez daha patlatıldı

Lübnan'da iletişim cihazları bir kez daha patlatıldı

 Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek

Dev derbinin hakemi belli oldu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili bizim açımızdan herhangi bir tartışma yoktur

Erdoğan ilk 4 maddeyle ilgili tartışmalara noktayı koydu
Narin'in boyun bölgesinde kanama vardı! İşte 'Histopatoloji' raporunun ayrıntıları

Patolojiden sonuçlar geldi! Narin'le ilgili kahreden bir rapor daha
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 18 Eylül Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Nurdağı, İslahiye 18-19 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? Dilan Çıtak uçakta neden kavga etti, polise ne dedi? Sandık Kokusu CANLI izle! Show TV Sandık Kokusu 27. Bölüm CANLI izleme linki! Adana ASKİ su kesintisi! 18-19 Eylül Seyhan, Karataş, Karaisalı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 18-19 Eylül Selçuklu, Ereğli, Sarayönü su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 18-19 Eylül Mamak, Altındağ, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Fetullah Gülen'in son hali nasıl, hasta mı? Taş Kağıt Makas CANLI izle! 18 Eylül Çarşamba KANAL D Taş Kağıt Makas 15. bölüm CANLI izleme linki! ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Döşemealtı, Serik 18-19 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });