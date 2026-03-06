Hakan Fidan, Hollanda ve Brezilyalı Mevkidaşlarıyla Bölgesel Krizi Görüştü
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgedeki krizin değerlendirilmesi amacıyla yürüttüğü diplomatik temaslar kapsamında bugün Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen ve Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaptı.
