Hakan Fidan, Hollanda ve Brezilyalı Mevkidaşlarıyla Bölgesel Krizi Görüştü

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgedeki krizin değerlendirilmesi amacıyla Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen ve Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

(ANKARA) -Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen ve Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgedeki krizin değerlendirilmesi amacıyla yürüttüğü diplomatik temaslar kapsamında bugün Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen ve Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaptı.

