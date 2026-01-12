Haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze barış planının ikinci aşamasına ilişkin toplantıya katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze barış planının ikinci aşamasının hazırlıkları için düzenlenen çevrim içi toplantıya katıldı. Toplantıda ABD, Mısır ve Katar yetkilileri ile bir araya gelerek konuyu ele aldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze barış planının ikinci aşamasının hazırlıklarının ele alındığı çevrim içi toplantıda yer aldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Aralık 2025'in sonunda Miami'de yapılan toplantının devamı niteliğindeki çevrim içi toplantıya katılarak ABD, Mısır ve Katar'dan yetkililerle Gazze barış planının ikinci aşamasının hazırlıklarını görüştü.

