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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin'in Yeni Başkan Yardımcısı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin'in Yeni Başkan Yardımcısı ile Görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin'in yeni Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin El Şeyh ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve başarılar diledi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Filistin'in yeni Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin El Şeyh ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin'in yeni Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin El Şeyh ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan görüşmede, Hüseyin El Şeyh'e yeni görevinde başarılar diledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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