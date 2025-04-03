Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Estonya Dışişleri Bakanı ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ile bir araya geldi.
Bakanlığın X sosyal medya platformu hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında ???????Tsahkna ile görüştüğü bildirildi.
Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç - Güncel