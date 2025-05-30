Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "Erdoğan'ın ev sahipliğinde Trump'ın, Putin'in, Zelenskiy'in dört liderin bir araya gelmesiyle İstanbul'da yapılan...
- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "Erdoğan'ın ev sahipliğinde Trump'ın, Putin'in, Zelenskiy'in dört liderin bir araya gelmesiyle İstanbul'da yapılan görüşmelerin taçlanması mümkün olabilir" dedi.
- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "Erdoğan'ın ev sahipliğinde Trump'ın, Putin'in, Zelenskiy'in dört liderin bir araya gelmesiyle İstanbul'da yapılan görüşmelerin taçlanması mümkün olabilir" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel