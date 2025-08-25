Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cidde'de Cibuti Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cibuti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Abdoulkader Houssein Omar ile Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bir araya geldi. İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında gerçekleşen görüşme hakkında Dışişleri Bakanlığı tarafından sosyal medyadan bilgi verildi.

Dışişleri Bakanlığının, NSosyal hesabından, Fidan'ın İİT Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı marjındaki temaslarına ilişkin paylaşım yapıldı.

Buna göre, Fidan ile Cibutili mevkidaşı Omar, Cidde kentinde bir araya geldi.

Kaynak: AA / Gökhan Çeliker - Güncel
