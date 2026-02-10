Dışişleri Bakanı Fidan, Bm Genel Sekreteri Guterres ile Telefonda Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri António Guterres ile yaptığı telefon görüşmesinde Batı Şeria, Gazze, İran-ABD ilişkileri ve Kıbrıs meselesindeki son durumları değerlendirdi.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, Batı Şeria ve Gazze ile ilgili gelişmeler, İran ve ABD arasında devam eden görüşmeler, ayrıca Kıbrıs meselesiyle ilgili son durum ele alındı.
Kaynak: ANKA / Güncel