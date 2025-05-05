Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BAE Devlet Başkanı ile Görüştü

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Bakan Hakan Fidan'ın, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan tarafından kabul edildiğini bildirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan Abu Dabi'de, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabul etti. Konuya ilişkin Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan tarafından Abu Dabi'de kabul edildi" denildi.