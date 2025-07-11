Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ASEAN Toplantısında Mevkidaşlarıyla Bir Araya Geldi

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ASEAN 58. Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Kuala Lumpur'da Malezya, Brunei, Singapur, Papua Yeni Gine ve Laoslu mevkidaşlarıyla görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 58. Dışişleri Bakanları Toplantısı vesilesiyle bulunduğu Kuala Lumpur'da Malezya, Brunei, Singapur, Papua Yeni Gine ve Laoslu mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya hesabından, ASEAN 58. Dışişleri Bakanları Toplantısı vesilesiyle Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da bulunan Fidan'ın mevkidaşlarıyla görüşmelerine ilişkin paylaşım yaptı.

Bakan Fidan'ın Malezya Dışişleri Bakanı Muhammed Hasan, Brunei Dışişleri İkinci Bakanı Dato Erywan Yusof, Laos Dışişleri Bakanı Thongsavanh Phomvihane, Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan ve Papua Yeni Gine Dışişleri Bakanı Justin Tkatchenko ile ayrı ayrı görüştüğü bildirildi.

Fidan, dün Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ile bir araya gelmişti.

Kaynak: AA / Muhammet Tarhan - Güncel
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