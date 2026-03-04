Dışişleri Bakanı Fidan, Bölge Ülkelerindeki Mevkidaşlarıyla Telefonda Görüştü

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuveyt, Ürdün, Katar ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri yaptı.

Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Cerrah Cabir el-Ahmed es-Sabah, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefonda görüştü. Görüşmelerde bölgede yaşanan son gelişmeler değerlendirildi.

