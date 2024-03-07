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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Senatosu Dış İlişkiler Bakanı Cardin ve Komite Üyesi Senatörlerle Görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Washington'da ABD Senatosu Dış İlişkiler Bakanı Benjamin Cardin ve Komite Üyesi Senatörlerle bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Washington'da ABD Senatosu Dış İlişkiler Bakanı Benjamin Cardin ve Komite Üyesi Senatörlerle görüştü.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın Washington'da ABD Senatosu Dış İlişkiler Bakanı Cardin ve Komite Üyesi Senatörlerle bir araya geldiği belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

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