Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Senatosu Dış İlişkiler Bakanı Cardin ve Komite Üyesi Senatörlerle Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Washington'da ABD Senatosu Dış İlişkiler Bakanı Benjamin Cardin ve Komite Üyesi Senatörlerle görüştü.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın Washington'da ABD Senatosu Dış İlişkiler Bakanı Cardin ve Komite Üyesi Senatörlerle bir araya geldiği belirtildi.