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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de Suriye-Amerikan Toplumu Temsilcileri ile Görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, iki günlük ABD ziyaretinde Washington'da Suriye-Amerikan Toplumu Temsilcilerini kabul etti ve diplomatik temaslarına devam ediyor.

(ANKARA) -Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ziyareti kapsamında, Washington'da Suriye-Amerikan Toplumu Temsilcilerini kabul etti.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın iki günlük ABD ziyaretinde, diplomatik temasları sürüyor. Fidan,Washington'da Suriye-Amerikan Toplumu Temsilcilerini kabul etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de Suriye-Amerikan Toplumu Temsilcileri ile Görüştü
Kaynak: ANKA / Güncel
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