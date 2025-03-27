Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de Suriye-Amerikan Toplumu Temsilcileri ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, iki günlük ABD ziyaretinde Washington'da Suriye-Amerikan Toplumu Temsilcilerini kabul etti ve diplomatik temaslarına devam ediyor.
(ANKARA) -Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ziyareti kapsamında, Washington'da Suriye-Amerikan Toplumu Temsilcilerini kabul etti.
Dışişleri Bakanı Fidan'ın iki günlük ABD ziyaretinde, diplomatik temasları sürüyor. Fidan,Washington'da Suriye-Amerikan Toplumu Temsilcilerini kabul etti.
Kaynak: ANKA / Güncel