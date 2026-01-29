Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'ı Kabul Etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile bir araya geldi. Bakanlığın resmi X hesabından yapılan duyuruda, görüşmenin detaylarına yer verildi.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı kabul etti" denildi.
Kaynak: ANKA / Güncel