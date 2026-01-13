Bakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack'ı kabul etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı kabul etti. Görüşme, bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Ankara'da gerçekleşti.
Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel