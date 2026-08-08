Fidan, AA Editör Masası'nda dış politikayı değerlendirecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na katılacak.

Bakan Fidan, bugün saat 20.00'de başlayacak AA Editör Masası'nda, Türk dış politikası ve dünya gündemine ilişkin soruları yanıtlayarak değerlendirmelerde bulunacak.

Fidan'a, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın detayları, ABD-İran müzakerelerindeki son durum, Hürmüz Boğazı gerilimi, Gazze'de ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasındaki son durum, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda son dönemde yükselen tansiyon, Türkiye'nin Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Diyalog Ortağı olması, ABD ve Avrupa Birliği ile ilişkiler gibi birçok konuda soru yöneltilecek.

Bakan Fidan'ın açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak. X hesabı (@anadoluajansi) ile (@AACanli) da anlık takip edilebilecek.

Kaynak: AA