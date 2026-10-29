Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdünlü mevkidaşı es-Safedi ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdünlü mevkidaşı es-Safedi ile telefonda görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan ile Safedi, Filistin'deki durum dahil bölgedeki gelişmeleri ele aldı.
Kaynak: AA