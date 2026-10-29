Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdünlü mevkidaşı es-Safedi ile telefonda görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan ile Safedi, Filistin'deki durum dahil bölgedeki gelişmeleri ele aldı.

Kaynak: AA