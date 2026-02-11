Bakan Fidan, UNCTAD Genel Sekreteri Grynspan'ı kabul etti

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Genel Sekreteri Rebeca Grynspan'ı kabul etti.

