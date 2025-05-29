Dışişleri Bakanı Fidan, Ukrayna ziyareti öncesi basın mensuplarına konuştu: (1)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Şartlar göz önüne alındığında tarafların karşı karşıya gelip, oturup bir masa etrafında müzakere edebilmeleri için bir yere ihtiyaçları var. Burada tabii ki Türkiye bu noktada aslında ideal bir aktör." dedi.

Fidan, Ukrayna'ya yapacağı ziyaret için sabah saatlerinde Polonya'dan Kiev'e demir yoluyla hareket etti.

Trende gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Fidan, Ukrayna-Rusya savaşı ve İstanbul barış müzakerelerine dair konuştu.

Ortada genel diplomatik bir başarı varsa bunu, tarafların bir şekilde karşılıklı konuşmaya razı olmaları ve bunun neticesinde de sonuç almaları şeklinde değerlendiren Fidan, 1000 esir takasının bu konuda atılmış önemli bir adım olduğuna dikkati çekti.

Fidan, "Ondan sonra tarafların ilk defa resmi bir şekilde kendi ateşkes pozisyonlarını kaleme alıp karşı tarafa iletme, bunun üzerinden müzakereyi devam ettirme adımı da önemli bir adım." dedi.

İstanbul barış müzakerelerinin ardından 100 esir asker değişimi yapıldığını hatırlatan Fidan, tarafların birbirlerine müzakere pozisyonlarını deklare edip ortaya koyması gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin barış çabaları Rusya'ya iletildi

Fidan, Rusya ziyareti sırasında, Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi yönündeki çabalarının Rus makamlarına bir kez daha ifade edildiğini söyleyerek, şunları aktardı:

"Aynı zamanda, önemli bir bölge ülkesi olarak konuyu başından beri, sadece durması için çaba harcayan değil, bütün yönleriyle takip eden ülke olarak, konu ateşkese ulaşmayı mümkün kılacak parametreler, gerçekçi parametreler neler olabilir ona ilişkin görüşlerimizi de ilettik."

Bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir perspektifi bulunduğunu ve bunu aktarma imkanı olduğunu söyleyen Fidan, "Şartlar göz önüne alındığında tarafların karşı karşıya gelip, oturup bir masa etrafında müzakere edebilmeleri için bir yere ihtiyaçları var. Burada tabii ki Türkiye bu noktada aslında ideal bir aktör." diye konuştu.

Fidan, "Bugün şimdi karşılıklı bazı beyanlar var iki taraftan da. En son Sayın Peskov'un (Kremlin Sözcüsü Dmitriy) bir açıklaması oldu Kremlin adına. Onlar da deklare ettikleri 2 Haziran için bir cevap beklediklerini ifade ettiler." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy başta olmak üzere Ukraynalı yetkililerle görüşeceğini belirten Fidan, şunları kaydetti:

"Orada da aynı Rusya'da yaptığımız gibi, Türkiye'nin pozisyonunu, görüşlerini ve ateşkese olan acil ihtiyacın durumunu bir kez daha konuşacağız. Bizim izlenimlerimiz var, onlardan alacağımız geri beslemeler var. Ben, dediğim gibi müzakere süreci başladığı sürece, konunun daha iyimser bir şekilde şekil almaya başladığını görüyorum.

Her iki taraf da normalde ateşkesi istiyor, kimse 'ateşkesi istemiyorum' demez. Çünkü dünya kamuoyuna bunun hesabını vermek kolay olmaz. Çünkü sizi moral olarak yukarıda tutan bir şey değil. Ama diğer taraftan her iki tarafın da ateşkes talepleri farklı. Bu taleplerin uzlaştırılması gerekiyor, müzakere ve arabuluculuk da bunun için var. Bu talepler uzlaştırılırken bir miktar kendileri karşı karşıya olacaklar."

(Sürecek)