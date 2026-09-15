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Dışişleri Bakanı Fidan, TÜRKPA Genel Sekreteri Büyükelçi Hasan’ı kabul etti

Dışişleri Bakanı Fidan, TÜRKPA Genel Sekreteri Büyükelçi Hasan’ı kabul etti
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Büyükelçi Ramil Hasan'ı kabul etti.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Büyükelçi Ramil Hasan'ı kabul etti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakanı Hakan Fidan'ın, Bakü ziyareti kapsamında Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Büyükelçi Ramil Hasan'ı kabul ettiği bildirildi.

Kaynak: ANKA
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