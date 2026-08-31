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Fidan ve Suudi mevkidaşı İstanbul'da görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamındaki Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısı için Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile İstanbul'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesinin ilk toplantısı kapsamında Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Fidan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesinin ilk toplantısının marjında Suudi mevkidaşı Bin Ferhan ile İstanbul'da görüştü.

Kaynak: AA
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