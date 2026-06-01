Dışişleri Bakanı Fidan, Singapur'a Gidiyor

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Singapur'a resmi ziyarette bulunacak. Fidan, Singapur'daki temaslarında bölgedeki güncel gelişmelerin, askeri ve savunma alanındaki iş birliğinin artan değerini ortaya koyduğunu vurgulayacak. Görüşmelerde Rusya-Ukrayna savaşı, Filistin meselesi, İran, Hürmüz Boğazı, Suriye ve diğer güncel gelişmeler ele alınacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Singapur'a gidiyor. Üst düzey Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre söz konusu ziyaret, Fidan'ın Singapur'a yapacağı ilk ziyaret olacak. Fidan'ın ziyaret kapsamında Başbakan Lawrence Wong tarafından kabul edilmesi, Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan ile İçişleri Bakanı ve Ulusal Güvenlikten Sorumlu Koordinatör Bakan K Shanmugam ile bir araya gelmesi bekleniyor. Fidan'ın The International Institute for Strategic Studies (IISS) adlı düşünce kuruluşu tarafından düzenlenen Raffles Lectures etkinliğine katılması planlanıyor.

Bakan Fidan Singapur'da yapacağı görüşmelerde Türkiye- Singapur ikili ticaret hacminin 2015 yılında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması temelinde artırılması ve karşılıklı yatırımların çeşitlendirilerek güçlendirilmesinin önemini dile getirecek. Bölgedeki güncel gelişmelerin, askeri ve savunma alanındaki iş birliğinin artan değerini bir kez daha ortaya koyduğuna vurgu yapacak olan Fidan, Singapur ile savunma sanayii alanındaki iş birliğinin derinleştirilmesi konusunda atılabilecek adımları ele alacak.

Türkiye ve Singapur'un bağlantısallık ve enerji güvenliği alanındaki çabalarının, bölgesel ve küresel istikrarın tesisi bakımından kritik olduğunu dile getirecek olan Fidan, yenilenebilir enerji, elektrikli araçlar, yarı iletkenler, yapay zeka, dijitalleşme, finansal teknolojiler ve helal gıda endüstrisi gibi alanlarda iş birliği imkanlarını değerlendirecek.

Fidan, Birleşmiş Milletler (BM), G-20 ve ASEAN başta olmak üzere uluslararası platformlardaki çok taraflı iş birliğinin önemini vurgulayacak. Türkiye'nin Sektörel Diyalog Ortağı olduğu ASEAN ile ilişkilerini ilerleyen süreçte Diyalog Ortaklığı'na yükseltme konusundaki iradesine dikkat çekecek olan Fidan, Rusya-Ukrayna savaşı, Filistin meselesi, İran, Hürmüz Boğazı, Suriye, Güney Çin Denizi ve diğer güncel bölgesel ve küresel gelişmelerle ilgili fikir alışverişinde bulunacak.

