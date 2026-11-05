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Dışişleri Bakanı Fidan, Juba Büyükelçisi Ergin'in cenaze töreninde yer aldı

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Dışişleri Bakanı Fidan, Juba Büyükelçisi Ergin'in cenaze töreninde yer aldı
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Diplomatik kaynaklara göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Juba Büyükelçisi Metin Ergin için Ankara Hasan Tanık Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Fidan'ın törene katılımı, diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye dayanıyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Juba Büyükelçisi Metin Ergin'in Ankara Hasan Tanık Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Türkiye'nin Juba Büyükelçisi Ergin için Ankara Hasan Tanık Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine iştirak etti.

Kaynak: AA
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