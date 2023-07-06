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Dışişleri Bakanı Fidan, İsveç'te terör örgütlerinin faaliyetlerinin devam ettiğine dikkati çekerek, 'Mevzuat değişikliğinin Türkiye için bir manası...

Dışişleri Bakanı Fidan, İsveç'te terör örgütlerinin faaliyetlerinin devam ettiğine dikkati çekerek, "Mevzuat değişikliğinin Türkiye için bir manası...

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Dışişleri Bakanı Fidan, İsveç'te terör örgütlerinin faaliyetlerinin devam ettiğine dikkati çekerek, "Mevzuat değişikliğinin Türkiye için bir manası kalmıyor.

Dışişleri Bakanı Fidan, İsveç'te terör örgütlerinin faaliyetlerinin devam ettiğine dikkati çekerek, "Mevzuat değişikliğinin Türkiye için bir manası kalmıyor." dedi.

Kaynak: AA / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye İsveç Güncel Haberler

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