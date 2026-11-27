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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ortak Savunma için Mekke Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin İslamabad'da düzenlenen 2. olağan toplantısı marjında Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Fidan, Ortak Savunma için Mekke Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin 2. olağan toplantısına katılmak üzere gittiği İslamabad'da Pakistanlı mevkidaşı Dar ile görüştü.

Kaynak: AA