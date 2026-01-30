Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, " İran'ın iç meselelerinin dış müdahale olmaksızın, İran halkı tarafından barışçıl şekilde çözülmesini temenni ediyoruz." dedi.

Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile İstanbul'daki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Görüşmede bölgesel ve ikili konuları etraflıca ele aldığını belirterek "Bölgemizin istikrar ve güvenliği dış politikamızın temel önceliği arasında yer almaktadır. Bölgesel sorunlara bölgesel sahiplenme anlayışıyla çözümler üretmemiz gerektiğini her zaman savunuyoruz." dedi.

"Gerek Orta Doğu'da gerek Balkanlar'da gerekse Güney Kafkasya'daki çalışmalarımızı da tamamıyla bu prensip üzerinden yürütmeye çalışıyoruz." diyen Fidan, bu çerçevede Türkiye'nin komşusu İran'ın huzurunun ve refahının Türkiye ve bölge için büyük önem taşıdığını vurguladı.

İran'da yaşanmakta olan gelişmelerin yakından takip edildiğini söyleyen Fidan, "Protestolarda meydana gelen ölümler nedeniyle derin üzüntü duyduğumuzu ve İran halkına başsağlığı dileklerimizi yinelemek isterim. Hadiselerin büyük ölçüde yatışmış olması memnuniyet vericidir. Sükunetin kalıcı olmasını diliyoruz. İran'ın iç meselelerinin dış müdahale olmaksızın İran halkı tarafından barışçıl şekilde çözülmesini temenni ediyoruz." diye konuştu.

Fidan, diğer taraftan PKK terör örgütünün son gelişmelerden istifade etmeye çalıştığının görüldüğünü vurgulayarak bunun, sadece Türkiye için değil, İran için de tehlikeli olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Terör örgütü PKK'ya karşı ortak mücadele sergilenmesi gerektiğini hatırlatan Fidan, İran ile ABD arasındaki nükleer müzakerelerin yapıcı bir zeminde tekrar başlamasının bölgesel gerilimin azaltılmasında hayati önem taşıdığını vurguladı.

Fidan, "Müzakereler aynı zamanda İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasının ve İran'ın uluslararası ekonomik sistemle bütünleşmesinin yolunu açacaktır. Bu adımlar tüm taraflara önemli kazanımlar sağlayacaktır. Gelinen noktada ilişkilerin yeni bir anlaşma zemininde normalleşmesi gerekmektedir. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere İran'a yönelik askeri bir müdahaleye karşı olduğumuzu her fırsatta tüm muhataplarımıza aktardık." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüştüğünü hatırlatan Fidan, "Buradan tekrar ediyoruz. Sorunların çözümü için askeri seçeneklere başvurulmasına karşıyız. Bunun çok fazla işe yarayacağını sanmıyoruz. Müzakereyi ve diplomasiyi savunuyoruz. Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da, Gazze'de yaşananlar hafızamızda tazeliğini korumakta. Geçmişin yaralarını sarmaya çalışırken, bölgemizde başka bir yaranın açılması hiç kimseye fayda getirmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Bölge ülkelerinin huzur, istikrar ve barış istediğine dikkati çeken Fidan, bu bağlamda tarafların müzakere masasına çağrıldığını belirtti.

Fidan, "Müzakere masası kurulduğunda sorunların ayrı ayrı ele alınmasının, çözüme ulaşılmasını kolaylaştıracağını değerlendiriyoruz." dedi.

"İsrail, bölgedeki istikrarsızlaştırma politikalarına son vermelidir"

Görüşmede, mevkidaşı Erakçi'ye, Türkiye'nin sorunları barışçıl yollarla çözmeye yönelik her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu yinelediğini aktaran Fidan, şunları kaydetti:

"Öte yandan, İsrail'in ABD'yi, İran'a askeri saldırı yapmaya ikna etmeye çalıştığını da görmekteyiz. İsrail'in bu çabaları bölgemizin kırılgan durumdaki istikrarına büyük zarar verme potansiyeli taşımaktadır. ABD yönetiminin sağduyuyla hareket ederek, buna fırsat vermeyeceğini ümit ediyoruz. İsrail, bölgedeki istikrarsızlaştırma politikalarına son vermelidir."

Gazze'ye ilişkin son meseleler

Fidan, görüşmede, Gazze'ye ilişkin son meselelerin de ele alındığını belirterek "Bugün önümüzdeki acil mesele Gazze'deki kardeşlerimizin acılarının dindirilmesini ve geleceğe umutla bakmalarını sağlamaktır. Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasına geçilmiştir. Gazze'de ateşkesin sağlanmasına ülkemiz ciddi katkı sağlamıştır. Bundan sonraki süreçte de aktif şekilde yer almaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Türkiye'nin Barış Kurulu mekanizmalarında yer aldığını hatırlatan Fidan, şunları kaydetti:

"Ben de Gazze'nin Yönetimi Ulusal Komitesini ve yüksek temsilcinin çalışmalarına destek vermek üzere Gazze Yürütme Kurulu'nun çalışmalarına katılacağım. Gazze'deki temel hedeflerimiz bellidir. Gazze, Gazzeliler tarafından yönetilmelidir. Gazze'nin sınırları değiştirilmemelidir. Gazze'de yeniden imar, Gazze halkının ihtiyaçları ve geleceği esas alınarak Gazzeliler için gerçekleştirilmelidir. Türkiye olarak bu esaslar temelinde sorumluluk almakta ve inisiyatif üstlenmekteyiz."

(Sürecek)