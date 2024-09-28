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Dışişleri Bakanı Fidan, Iraklı Mevkidaşı ile New York'ta Görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu nedeniyle New York'ta Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ile görüştü

NEW YORK - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'taki Türkevi'nde Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de temaslarını sürdürüyor. Fidan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'taki Türkevi'nde Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Fidan, Iraklı Mevkidaşı ile New York'ta Görüştü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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