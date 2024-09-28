Dışişleri Bakanı Fidan, Iraklı Mevkidaşı ile New York'ta Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu nedeniyle New York'ta Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ile görüştü
NEW YORK - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'taki Türkevi'nde Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de temaslarını sürdürüyor. Fidan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'taki Türkevi'nde Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ile görüştü.